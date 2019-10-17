Не менее 18 палестинцев пострадали в конфликте с военными Израиля

Столкновения палестинцев с израильской армией произошли в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан. В результате случившегося ранения получили 18 палестинцев.

Жители еврейского государства в сопровождении военных прибыли в Наблус, чтобы посетить место захоронения пророка Юсуфа. В двоих пострадавших выстрелили боевыми патронами, передает РИА Новости.

В секторе Газа продолжаются протесты палестинцев, которые сопровождаются столкновениями с израильскими войсками. Военные Израиля используют оружие, объясняя это необходимостью защиты границы. В этих стычках с марта 2018 года уже погибли более 300 человек.