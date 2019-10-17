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17.10.2019 21:59
Рубрика: Общество

Основательница музея "Гараж" вышла замуж за греческого миллиардера

Текст: Александр Ленин

Российский дизайнер и основательница музея современного искусства "Гараж" Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. Об этом сообщает издание US Weekly.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Церемония бракосочетания состоялась на прошлых выходных в Париже. Влюбленные не стали устраивать грандиозных торжеств. Создание семьи они отметили в узком кругу самых близких друзей. Пресса отмечает, что среди гостей были, в частности, актриса Майя Хоук, журналист Дерек Бласберг и ювелир Дженнифер Мейер.

О помолвке Дарьи Жуковой со Ставросом Ниархосом стало известно этим летом. Они обручились в Нью-Йорке во время празднования дня рождения россиянки.

Ранее Дарья Жукова была замужем за российским олигархом Романом Абрамовичем. В 2017 году после десяти лет совместной жизни пара развелась. Вместе с тем они сумели сохранить нормальные отношения и продолжают общаться.

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38-летняя Дарья Жукова вышла замуж за 34-летнего бизнесмена из Греции Ставроса Ниархоса. Свадьба прошла в Париже в прошлые выходные. Пара отказалась от пышного торжества в пользу уютного праздника с родными и друзьями, сообщил Us Weekly. Напомним, что Жукова десять лет прожила в браке с миллиардером Романом Абрамовичем. У пары двое детей — сын Аарон-Александр и дочь Лея. Для Ставроса это первый союз. Ранее он встречался с моделью Джессикой Харт и светской львицей Пэрис Хилтон. #themoodnews #celebrity #wedding #dashazhukova #stavrosniarchos #stavros #романабрамович #дашажукова

Публикация от THE MOOD (Новый аккаунт) (@themoodmagazine_)

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