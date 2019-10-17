Основательница музея "Гараж" вышла замуж за греческого миллиардера

Российский дизайнер и основательница музея современного искусства "Гараж" Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. Об этом сообщает издание US Weekly.

Церемония бракосочетания состоялась на прошлых выходных в Париже. Влюбленные не стали устраивать грандиозных торжеств. Создание семьи они отметили в узком кругу самых близких друзей. Пресса отмечает, что среди гостей были, в частности, актриса Майя Хоук, журналист Дерек Бласберг и ювелир Дженнифер Мейер.

О помолвке Дарьи Жуковой со Ставросом Ниархосом стало известно этим летом. Они обручились в Нью-Йорке во время празднования дня рождения россиянки.

Ранее Дарья Жукова была замужем за российским олигархом Романом Абрамовичем. В 2017 году после десяти лет совместной жизни пара развелась. Вместе с тем они сумели сохранить нормальные отношения и продолжают общаться.