Первое изображение новой самоходки 2С43 "Мальва" появилось в Сети

В России создается новое колесное самоходное орудие 2С43 "Мальва". Работы ведутся в рамках опытно-конструкторской разработки "Набросок". Первое ее изображение размещено на russianarms.ru. Там же обнародованы некоторые подробности.

Сообщается, что это САО имеет 152-мм орудие. В качестве базового шасси выбран вездеход брянского автомобильного завода БАЗ-6010-027 с колесной формулой 8х8. Это транспортное средство обладает высокой проходимостью и надежностью. Автомобили этого предприятия используются для монтажа на них различной техники, предназначенной для российской армии.

Судя по рисунку, в конструкции боевой машины использованы хорошо известные и зарекомендовавшие себя многолетней эксплуатацией элементы самоходного орудия "Мста-С". Как считают военные эксперты, это удешевит серийное производство и облегчит освоение новинки в войсках. В настоящее время во многих армиях мира уже применяются похожие самоходки.

Например, разработанные и изготовленные в Сирии четырехосные САУ с 130-мм пушкой М-46. Также недавно на параде в Пекине, посвященном 70-летию образования Китайской Народной Республики, была впервые представлена 155-мм САУ PLC-181.