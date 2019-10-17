Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
17.10.2019,  
19:12
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Первое изображение новой самоходки 2С43 "Мальва" появилось в Сети

В России создается новое колесное самоходное орудие 2С43 "Мальва". Работы ведутся в рамках опытно-конструкторской разработки "Набросок". Первое ее изображение размещено на russianarms.ru. Там же обнародованы некоторые подробности.

Сообщается, что это САО имеет 152-мм орудие. В качестве базового шасси выбран вездеход брянского автомобильного завода БАЗ-6010-027 с колесной формулой 8х8. Это транспортное средство обладает высокой проходимостью и надежностью. Автомобили этого предприятия используются для монтажа на них различной техники, предназначенной для российской армии.

Фото: YPG Press Office / youtube.com
Первые потери: уничтожение турецкой бронетехники сняли на видео в Сирии

Судя по рисунку, в конструкции боевой машины использованы хорошо известные и зарекомендовавшие себя многолетней эксплуатацией элементы самоходного орудия "Мста-С". Как считают военные эксперты, это удешевит серийное производство и облегчит освоение новинки в войсках. В настоящее время во многих армиях мира уже применяются похожие самоходки.

Например, разработанные и изготовленные в Сирии четырехосные САУ с 130-мм пушкой М-46. Также недавно на параде в Пекине, посвященном 70-летию образования Китайской Народной Республики, была впервые представлена 155-мм САУ PLC-181.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Мода на стелс: макет танка нового поколения представили в Южной Корее 15.10.2019
Российский ударный беспилотник "Охотник" изменит тактику авиации 15.10.2019
артиллерия
На западе России обновили самые большие в мире пушки 15.10.2019
На 30 полигонах ЮВО прошли боевые ракетные и артиллерийские стрельбы 15.10.2019
САУ
Самая мощная в мире: САУ "Коалиция-СВ" поступит в войска в 2019 году 30.09.2019
Убийцы артиллерии: слаженную работу РЛС "Зоопарк" и САУ сняли на видео 27.09.2019