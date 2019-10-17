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17.10.2019,  
12:56
Текст:  Алексей Брусилов

Первые потери: уничтожение турецкой бронетехники сняли на видео в Сирии

Подразделения сухопутных войск Турции несут потери в бронетехнике. В Сети появилось видео применения курдскими боевиками противотанкового комплекса "Конкурс".

Атака проводилась против подразделения, вооруженного основными боевыми танками Leopard-2А4 и боевыми машинами пехоты ACV-15. Ракета поразила одну из целей. Произошел достаточно мощный взрыв, поднявший на воздух находившееся на броне имущество.

Следом начался сильный пожар. Пламя, по всей видимости, перекинулось и на стоящую рядом машину.

Поскольку цель находилась за кустарником и на значительном расстоянии от оператора, точно определить ее тип не представляется возможным.

В минувшую среду стало известно, что курды отбили у своих противников исправный минозащищенный бронеавтомобиль Kipri.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Также в социальных сетях появилось видео инцидента, произошедшего в рядах протурецких сил, принимающих участие в операции на территории Сирии. Двигавшаяся с большой скоростью БМП резко затормозила, и находившийся на броне боец кубарем скатился вниз, упав на проезжую часть.

По всей видимости, в данном случае удалось избежать серьезных увечий. Однако по опыту различных войн и вооруженных конфликтов известно, что часто вовлеченные в них войска несут потери не только от огня противника, но и из-за несчастных случаев, вызванных несоблюдением элементарных мер безопасности.

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