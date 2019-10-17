Лев Лещенко возглавил молодежный конкурс певцов

Бас - именно с этим вокальным диапазоном чаще всего ассоциируют Россию зарубежные меломаны. Бас - голос богатырей, здоровяков, мужчин с крепким здоровьем и твердостью характера. Принято даже считать, что именно басы - самые спокойные и основательные люди среди вокалистов. Да и глядя на знаменитую картину художника Васнецова "Три богатыря" (там, где Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович) - известную многим как в России, так и на Западе, мало кто усомнится, что эти русские мужики-крепыши - именно такие, а если запели бы, то мощным, требующим к себе внимания и уважения басом… И не важно, какой век на дворе.

Новый Международный молодежный фестиваль-конкурс вокального искусства "Русский бас" пришелся как нельзя кстати. Его проводит Культурный фонд Льва Лещенко при поддержке Фонда президентских грантов. А в жюри - знаменитые оперные певцы Ильдар Абдразаков, Владимир Маторин и Маквала Касрашвили... В середине сентября в Нижнем Новгороде состоялся второй этап конкурса, прошли мастер-классы, отчетный концерт.

Финал назначен на воскресенье, 20 октября в Москве, в концертном зале храма Христа Спасителя. Народный артист России Лев Лещенко, ставший президентом этого конкурса-фестиваля, рассказал обозревателю "РГ" о том, почему "Русский бас" необходимо проводить именно сейчас. И про то, как может измениться после него наша вокальная сцена.

Вы уже поднимали баскетбольный клуб "Триумф", являетесь наставником шоу "Голос 60+". Что побудило вас создать свой фестиваль-конкурс "Русский бас"?

Лев Лещенко: "Голос" делал моему Фонду предложения провести некоторые мероприятия. И среди них оказался фестиваль "Русский бас". Мне он показался интересным, поскольку я заканчивал ГИТИС, факультет актеров музыкального театра. Причем как "бас-баритон", поэтому хорошо знаю фактуру этого голоса, знаком со всеми артистами, поющими в нижнем вокальном регистре. Когда-то я даже работал в Большом театре. Застал Михайлова, Огнивцева, Петрова, Эйзена. Дружил с Ведерниковым… У нас в России было пять басов с мировой славой, начиная с Шаляпина, Штоколова, Ведерникова. И всегда была очень хорошая басовая школа, которую поддерживали и замечательные зарубежные певцы. Некоторые даже специально приезжали учиться в Россию. Вот мы и решили продолжить эту традицию.

Дали информацию в интернете, к нам стали поступать заявки и записанные на профессиональную камеру видео. В жюри, председателем которого стал Ильдар Абдразаков, мы отслушали порядка 45 исполнителей, в основном молодых, не старше 40 лет. Хотя понятно, что этот голос - бас - формируется как раз после сорока, когда обрастает определенным тембром, "мясом", появляется особая басовая мощь. И отобрали девять ребят, которые будут представлены у нас на заключительном этапе концерта, в финальном концерте.

Бас - голос, который на Руси всегда был. В хоре Шереметева, например, басы особенно славились. Рассказывали притчу, что перед выступлениями граф даже ставил их на лед, и давал по стакану водки, чтобы они все охрипали. А когда уже выходили петь, то у них была такая мощь и масса звука, и они так рычали, что слушатели просто содрогались!

У Тургенева есть рассказ "Певцы" о том, как на Руси проводились певческие соревнования. Схоже будет и у вас?

Лев Лещенко: Конкурсы певцов проводились еще на Сорочинской ярмарке в Нижнем Новгороде. Оттуда вышел Шаляпин, да и другие отличные исполнители. Россию в вокальном искусстве в первую очередь прославили басы! Италия всегда отличалась тенорами, начиная, наверное, с Карузо. И сегодня все это там: Пласидо Доминго, другие талантливые исполнители. А мы по-прежнему знамениты басами - Евгений Нестеренко преподает в Венской консерватории, а Ильдара Абдразакова знают во всем мире.

Конкурсы певцов проводились еще на Сорочинской ярмарке в Нижнем Новгороде

Я рассказал об этом ребятам. И они много занимались. Пока не знаю, как пройдет финал, покажут ли его по телевидению. Мы, к сожалению, немножко опоздали с заявкой… Но в конце они выйдут и грянут "Дубинушку" в восемь-девять голосов. И это настоящее актерское зрелище!

Все ребята-финалисты - высоченные, красивые - басы ведь всегда под метр 90. Иначе трудно держать такой мощный звук. Один кореец у нас правда пониже. А еще есть белорусы, один украинец, да и из Донецка тоже приехали парни. Для финала я дал им задание разучить и песню Серафима Туликова "Родина". ("Родина, тебе я славу пою…" - негромко напевает. - Прим. ред.). Ее очень хорошо исполнял Дима Хворостовский. И я ее пел, и Рейзен, да многие. Все баритоны считали своим долгом ее исполнить, потому что она - потрясающей красоты, в том числе и вокальной. Такого же уровня, как "Широка страна моя родная".

На фестивале-конкурсе у вас было и эстрадное отделение. Сегодня замечательных басов можно услышать в опере, в некоторых церковных хорах, иногда - в фолк-музыке, но почему этот голос совсем не востребован на эстраде?

Лев Лещенко: Раньше-то они были. И одним из самых востребованных исполнителей считался Борис Штоколов. Просто сейчас у нас нет эстрадных басов. Как, впрочем, и нет эстрады в чистом виде. Сейчас у нас шоу-бизнес. И в нем сплошь тенора, все стараются спеть как можно выше. В США был Барри Уайт, да и то уже когда-то. Он пел басом. А сейчас и на Западе все шумят что-то там наверху.

Единственный низкий голос, который стал эстрадным, - это, конечно, Хворостовский (с циклом песен Игоря Крутого. - Прим. ред.). Очевидно, что сейчас просто нет таких исполнителей настоящих, вот появился бы новый Штоколов?! Но, может быть, однажды найдем.

Кстати

Лев Лещенко: Басы и на "галерке" басы

Однажды в Большой театр приехал знаменитый итальянский певец Аримонди. Он пел арию Фиеско и взял очень низкую ноту. Это было так красиво, что публика затихла. И в этот момент, в тишине какой-то ямщик на галерке сказал, голосом на октаву ниже: "Браво, Аримонди!"

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"