Новости

В русском музее после реставрации показали "Святую Русь" Нестерова 17:08
Бюджет СГ на 2020 год обсудит комиссия Парламентского собрания 17:00
В линейке ГАЗа может снова появиться "Победа": зарегистрирован логотип 17:00
Глава ФСБ пояснил претензии к месенджерам 16:53
В США сатанистам разрешили собираться в элитной военной академии 16:49
Под Калугой при прокладке водопровода нашли человеческие останки 16:36
Суд освободил четверых обвиняемых по делу о "Зимней вишне" 16:33
На Дону украинец попытался вывезти дочь за пределы РФ 16:26
Биатлонистка Аделина Сабитова будет выступать за сборную Беларуси 16:25
Партия "Слуга народа" попала в коррупционный скандал 16:23
В Совфеде оценили слова немецкого политика о вредности санкций 16:22
В Камбодже найдена древняя статуя "идеального" существа 16:07
В Петербург зачастили лоси 16:06
Toyota представила миниатюрный электрокар 16:05
На Кубани в доме обнаружено тело 12-летней девочки 16:04
Найдена неожиданная причина землетрясений 16:02
В Покровском-Стрешневе построят новые дороги по программе реновации 15:51
У "гардемарина" Жигунова за многомиллионный долг отобрали квартиру 15:47
Московские лор-врачи вернули слух 24-летнему мужчине 15:47
Стало известно, что за "люди" жили в Греции 200 тысяч лет назад 15:47
В Москве побит температурный рекорд 130-летней давности 15:46
"Интер" заинтересован в покупке Артема Дзюбы 15:41
Неделю финского кино в Петербурге откроет новый фильм Мики Каурисмяки 15:41
Под Тверью подняли части самолета времен ВОВ 15:35
Фон дер Ляйен не обеспечила формирование комитетов Еврокомиссии 15:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Взыскать долги с дачников стало проще
Взыскать долги с дачников стало проще
Какие продукты родители запрещают покупать школьникам
Какие продукты родители запрещают покупать школьникам
Сможете ли вы отличить картины Василия Поленова от других авторов
Сможете ли вы отличить картины Василия Поленова от других авторов
17.10.2019 16:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Калугой при прокладке водопровода нашли человеческие останки

Текст: Елена Шулепова (Калуга)

В Боровском районе Калужской области строители обнаружили останки двух человек. Следственный комитет по региону начал проверку по данному факту, сообщает сайт ведомства.

Фото: iStock
Под Тверью подняли части самолета времен ВОВ

Человеческие останки были найдены строителями при прокладке водопровода в деревне Комлево. В ведомстве также сообщают, что это кости двух человек. Кто были эти люди, предстоит выяснить.

Ранее на месте, где нашли человеческие кости, была церковь, при которой могло быть захоронение.

Следствием назначена экспертиза, которая установит давность захоронения останков. назначены и другие проверочные мероприятия.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде оценили слова немецкого политика о вредности санкций
Песков назвал тон письма Трампа Эрдогану необычным
Суд освободил четверых обвиняемых по делу о "Зимней вишне"
Кабмин выделил 1,2 млрд рублей на помощь пострадавшим от паводков
РФ: Заявления о роспуске ЛНР и ДНР не помогают урегулированию в Донбассе