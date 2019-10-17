Под Калугой при прокладке водопровода нашли человеческие останки

В Боровском районе Калужской области строители обнаружили останки двух человек. Следственный комитет по региону начал проверку по данному факту, сообщает сайт ведомства.

Человеческие останки были найдены строителями при прокладке водопровода в деревне Комлево. В ведомстве также сообщают, что это кости двух человек. Кто были эти люди, предстоит выяснить.

Ранее на месте, где нашли человеческие кости, была церковь, при которой могло быть захоронение.

Следствием назначена экспертиза, которая установит давность захоронения останков. назначены и другие проверочные мероприятия.