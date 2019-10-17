Новости

У "гардемарина" Жигунова за многомиллионный долг отобрали квартиру 15:47
Московские лор-врачи вернули слух 24-летнему мужчине 15:47
Стало известно, что за "люди" жили в Греции 200 тысяч лет назад 15:47
В Москве побит температурный рекорд 130-летней давности 15:46
"Интер" заинтересован в покупке Артема Дзюбы 15:41
Неделю финского кино в Петербурге откроет новый фильм Мики Каурисмяки 15:41
Под Тверью подняли части самолета времен ВОВ 15:35
Фон дер Ляйен не обеспечила формирование комитетов Еврокомиссии 15:34
В ассирийских текстах нашли описание мощной "космической атаки" 15:34
Вышел трейлер продолжение фильма "Лёд" с Александром Петровым 15:32
РФ: Заявления о роспуске ЛНР и ДНР не помогают урегулированию в Донбассе 15:32
В Беларуси задержано 235 транзитных незаконных мигрантов 15:30
В Биробиджане щенка спасли из смертельной ловушки 15:25
В петербургском детсаду решили пока не увольнять грубого воспитателя 15:24
В центре Петербурга обнаружены подвалы старинного закопанного рынка 15:20
Захарова назвала страны, в которых СМИ пишут больше негатива о России 15:19
Заключит ли Лондон сделку с ЕС до Brexit 15:16
В Сургуте завели дело на машиниста катка, который задавил чиновника 15:16
Вышел почти пятиминутный трейлер фантастического боевика "Аванпост" 15:13
Опубликована программа XII Евразийского экономического форума в Вероне 15:13
В Новосибирске ученые создали нанокапсулы для лекарств 15:12
В Ессентуках обокрали съемочную площадку фильма "Чайная роза" 15:05
Более 100 спикеров обсудят развитие конкуренции в Москве 15:03
В честь новосибирца назвали жука-плоскохода с пучком волос на голове 15:00
Первый автомобиль Largus Karelia построят к декабрю 2019 года 15:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Взыскать долги с дачников стало проще
Взыскать долги с дачников стало проще
Какие продукты родители запрещают покупать школьникам
Какие продукты родители запрещают покупать школьникам
Сможете ли вы отличить картины Василия Поленова от других авторов
Сможете ли вы отличить картины Василия Поленова от других авторов
17.10.2019 15:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Под Тверью подняли части самолета времен ВОВ

Текст: Элина Труханова (Тверь)

В Тверской области из земли извлекли части истребителя времен Великой Отечественной войны.

Как сообщает ОТР, самолет Як-1 был обнаружен десять лет назад. Все это время на месте падения, в лесу в Зубцовском районе, продолжаются раскопки. Поисковики работают, без преувеличения, по колено в воде.

Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области
В поле под Белгородом тракторист плугом вытащил минометный снаряд

Из грязной жижи на этот раз удалось достать кислородные баллоны и обломки трубчатого каркаса. Но главная задача - установить имя летчика.

По словам члена поискового отряда Дениса Слещенкова, это можно сделать по номерной детали. Если ее удастся обнаружить, станет известно, кто на самолете летал. Работы поискового отряда "Подвиг" продолжатся до тех пор, пока не будет установлено имя пилота.

Найденный Як-1 был сбит в окрестностях города Зубцова предположительно в 1942 году.

Общество История Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область Вторая мировая война РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков оценил необычный стиль письма Трампа Эрдогану
Кабмин выделил 1,2 млрд рублей на помощь пострадавшим от паводков
РФ: Заявления о роспуске ЛНР и ДНР не помогают урегулированию в Донбассе
Володин противопоставил "агентов влияния" реальной оппозиции
Пять маршей движутся в Барселону с разных концов Каталонии