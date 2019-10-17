Под Тверью подняли части самолета времен ВОВ

В Тверской области из земли извлекли части истребителя времен Великой Отечественной войны.

Как сообщает ОТР, самолет Як-1 был обнаружен десять лет назад. Все это время на месте падения, в лесу в Зубцовском районе, продолжаются раскопки. Поисковики работают, без преувеличения, по колено в воде.

Из грязной жижи на этот раз удалось достать кислородные баллоны и обломки трубчатого каркаса. Но главная задача - установить имя летчика.

По словам члена поискового отряда Дениса Слещенкова, это можно сделать по номерной детали. Если ее удастся обнаружить, станет известно, кто на самолете летал. Работы поискового отряда "Подвиг" продолжатся до тех пор, пока не будет установлено имя пилота.

Найденный Як-1 был сбит в окрестностях города Зубцова предположительно в 1942 году.