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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве завершились работы по благоустройству улицы Ильинки

Текст: Ирина Огилько

В Москве завершились работы по комплексному благоустройству улицы Ильинки и прилегающих к ней переулков. Об этом рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Общая площадь благоустройства составила более 5 га. Помимо Ильинки отремонтированы Большой Черкасский, Ветошный, Ипатьевский, Старопанский, Никольский переулки.

Фото: iStock
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- Основной идеей комплексного благоустройства было создание комфортного пространства, удобного как для пешеходов, так и для автомобилистов. Благоустройство Ильинки и прилегающих к ней переулков завершило комплекс работ по развитию городской среды в границах Кремлевского кольца, - отметил Петр Бирюков.

Как отметил Бирюков, Ильинка была одной из самых загруженных для автомобилистов улиц в центре Москвы. Для решения проблемы была реорганизована схема движения: отменен транзитный проезд по Большому Черкасскому переулку и поворот с Новой площади на Малый Черкасский переулок. Теперь автомобили поворачивают с Ильинки на Большой Черкасский переулок, двигаются в сторону Малого Черкасского переулка, а затем выезжают на Новую площадь. Были убраны под землю все воздушные кабельные линии. Тротуары расширили и замостили гранитной плиткой. Освещение сделали энергосберегающим, обновили фасады 5 зданий, два из которых являются объектами культурного наследия. Благоустроили сквер на месте Храма Николая Чудотворца "Большой Крест" на Ильинке.

- В районе дома №21 был обнаружен фундамент церкви, построенной в конце XVII века и снесенной в 1934 году. Это место обозначили гранитными элементами, возвышающимися над поверхностью земли. Теперь в этом музеем под открытым небом, москвичи и гости столицы смогут передохнуть во время прогулок по городу, - отметил Петр Бирюков.

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