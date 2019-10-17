В Москве завершились работы по благоустройству улицы Ильинки

В Москве завершились работы по комплексному благоустройству улицы Ильинки и прилегающих к ней переулков. Об этом рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Общая площадь благоустройства составила более 5 га. Помимо Ильинки отремонтированы Большой Черкасский, Ветошный, Ипатьевский, Старопанский, Никольский переулки.

- Основной идеей комплексного благоустройства было создание комфортного пространства, удобного как для пешеходов, так и для автомобилистов. Благоустройство Ильинки и прилегающих к ней переулков завершило комплекс работ по развитию городской среды в границах Кремлевского кольца, - отметил Петр Бирюков.

Как отметил Бирюков, Ильинка была одной из самых загруженных для автомобилистов улиц в центре Москвы. Для решения проблемы была реорганизована схема движения: отменен транзитный проезд по Большому Черкасскому переулку и поворот с Новой площади на Малый Черкасский переулок. Теперь автомобили поворачивают с Ильинки на Большой Черкасский переулок, двигаются в сторону Малого Черкасского переулка, а затем выезжают на Новую площадь. Были убраны под землю все воздушные кабельные линии. Тротуары расширили и замостили гранитной плиткой. Освещение сделали энергосберегающим, обновили фасады 5 зданий, два из которых являются объектами культурного наследия. Благоустроили сквер на месте Храма Николая Чудотворца "Большой Крест" на Ильинке.

- В районе дома №21 был обнаружен фундамент церкви, построенной в конце XVII века и снесенной в 1934 году. Это место обозначили гранитными элементами, возвышающимися над поверхностью земли. Теперь в этом музеем под открытым небом, москвичи и гости столицы смогут передохнуть во время прогулок по городу, - отметил Петр Бирюков.