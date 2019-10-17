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17.10.2019 10:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В поле под Белгородом тракторист плугом вытащил минометный снаряд

Текст: Анна Скрипка (Белгород)
Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области
Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области

В Яковлевском районе Белгородской области тракторист плугом вытащил минометную мину времен Великой Отечественной войны. Заметив предмет, похожий на боеприпас, он тут же прекратил обработку пашни и позвонил в Службу спасения.

Фото: iStock
Под Белгородом у железной дороги нашли полсотни снарядов

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, на поле вблизи поселка Томаровка экстренно выехали взрывотехники поисково-спасательной службы. Там они стали обследовать место, где плуг выпахал мину и в результате нашли еще 56 таких же боеприпасов со взрывателями и одну гранату Ф-1.

"По счастливой случайности снаряды не взорвались", - отметили в ГУ МЧС по региону. Все они были изъяты и ликвидированы на специальном полигоне.

Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области

Спасатели отметили, что выезжать на подобные вызовы взрывотехникам приходится очень часто. Только недавно десятки боеприпасов были найдены неподалеку от железнодорожных путей в городе Валуйки. В регионе, где в годы Великой Отечественной войны шли кровопролитные бои, боеприпасы "затаились". В МЧС напоминают, что, обнаружив опасную находку, не стоит трогать ее или самостоятельно пытаться перенести или ликвидировать - нужно сразу позвонить в Службу спасения.

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