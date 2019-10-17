В Тамбове кондуктор заставила попрошайничать девочку в автобусе

Новость о том, как тамбовскую девочку заставили попрошайничать в общественном транспорте, прошла по местным СМИ и заинтересовала следователей. Проводится процессуальная проверка.

Как сообщили в управлении СК РФ по Тамбовской области, несовершеннолетняя попыталась оплатить проезд на остановке "по безналу". Деньги не были списаны, так как карта девочки оказалась в стоп-листе. "Кондуктор не выпустила ее из автобуса и заставила просить деньги у пассажиров", - пояснили в СК.

Следователи также проводят проверку по резонансным фактам, вскрытым активистами движения "За честные закупки" в Мичуринском районе. Общественники посетили строящиеся объекты - школу, детсад, ФАП, посмотрели на благоустройство коллекционного сада, детских и спортивных площадок. Общероссийский народный фронт опубликовал информацию о том, что в ходе рейда было отмечено завышение цен по госконтрактам, несоблюдение сроков строительства и другие махинации с условиями закупок.

"Следует отметить, что нарушения при строительстве общеобразовательной школы в Мичуринске уже являются предметом уголовных дел, находящихся в производстве следственных органов региональных управлений МВД и СК России", - добавили в управлении следственного комитета.