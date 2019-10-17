Новости

Путин предложил Думе отозвать признание комиссии в рамках Женевских конвенций 12:47
В Осетии скончалась солистка Мариинского театра Алина Бугулова 12:45
Лукашенко предложил Новгородской области новые проекты сотрудничества 12:44
На Кубани лжебанкиры обналичили 1,5 млрд рублей 12:39
В Тамбове кондуктор заставила попрошайничать девочку в автобусе 12:37
Моряки "Маршала Устинова" обнаружили в море байдарку с документами 12:37
Пятый муж Лолиты подал на развод 12:34
В мэрии Новосибирска рассказали о семье погибшей школьницы 12:30
Братья и сестры смогут ходить в один детский сад 12:29
Врач-беженец из Сирии отсудил у свердловского минздрава миллион рублей 12:24
Видео: Дикий кабан устроил забег по улицам и пляжам Гурзуфа 12:14
Экстремальный маневр: полет МиГ-29 на сверхмалой высоте сняли на видео 12:06
Audi продаст в России только 10 "горячих" RS5 Sportback 12:04
Сын "Тарзана" убил свою мать, бывшую "Мисс Флорида", и был застрелен 12:03
Из колонии в Хабаровском крае сбежал заключенный 11:59
На Ставрополье обнаружен очаг африканской чумы свиней 11:59
Кабмин выделил 1,2 млрд рублей на помощь пострадавшим от паводков 11:55
В Подмосковье прохожие спасли шестилетнего мальчика от педофила 11:54
Максимальный размер займа в ломбардах предложили ограничить 11:53
В Новосибирске проверят школу, где нашли мертвую девочку 11:52
Лавров провел переговоры с главой МИД Беларуси 11:46
В Приморье силач Иван Савкин сдвинул с места 16-тонный самосвал 11:43
Четырех фигурантов дела "Зимней вишни" попросили отпустить из-под стражи 11:42
Видео: актриса Хелен Хант госпитализирована после ДТП 11:38
В Японии перенесли парад по случаю интронизации императора Нарухито 11:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как финансовые организации обманывают невнимательных граждан
Как финансовые организации обманывают невнимательных граждан
Какие продукты родители запрещают покупать школьникам
Какие продукты родители запрещают покупать школьникам
Сможете ли вы отличить картины Василия Поленова от других авторов
Сможете ли вы отличить картины Василия Поленова от других авторов
17.10.2019 12:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Тамбове кондуктор заставила попрошайничать девочку в автобусе

Текст: Татьяна Ткачева (Тамбов)

Новость о том, как тамбовскую девочку заставили попрошайничать в общественном транспорте, прошла по местным СМИ и заинтересовала следователей. Проводится процессуальная проверка.

В Калининграде кондуктор брызнула газом в глаза безбилетнице

Как сообщили в управлении СК РФ по Тамбовской области, несовершеннолетняя попыталась оплатить проезд на остановке "по безналу". Деньги не были списаны, так как карта девочки оказалась в стоп-листе. "Кондуктор не выпустила ее из автобуса и заставила просить деньги у пассажиров", - пояснили в СК.

Следователи также проводят проверку по резонансным фактам, вскрытым активистами движения "За честные закупки" в Мичуринском районе. Общественники посетили строящиеся объекты - школу, детсад, ФАП, посмотрели на благоустройство коллекционного сада, детских и спортивных площадок. Общероссийский народный фронт опубликовал информацию о том, что в ходе рейда было отмечено завышение цен по госконтрактам, несоблюдение сроков строительства и другие махинации с условиями закупок.

"Следует отметить, что нарушения при строительстве общеобразовательной школы в Мичуринске уже являются предметом уголовных дел, находящихся в производстве следственных органов региональных управлений МВД и СК России", - добавили в управлении следственного комитета.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область Тамбов
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин предложил Думе отозвать признание комиссии в рамках Женевских конвенций
Володин противопоставил "агентов влияния" реальной оппозиции
Банки будут оказывать населению госуслуги с 2020 года
Пять маршей движутся в Барселону с разных концов Каталонии
В Новосибирске проверят школу, где нашли мертвую девочку