Копия трудового договора китайской компании-подрядчика, ведущей деятельность на судостроительном комплексе (ССК) "Звезда" в Большом Камне, с китайским же работником случайно попала в руки членов профсоюза предприятия "Дальневосточного завода "Звезда", на территории которого и строится ССК. Документ вызвал бурную реакцию приморцев, а также серьезные разбирательства.

Ведь это иностранцы…

Напомним, из договора выяснилось, что оклад китайского каменщика - 128462 рубля. С учетом районного коэффициента зарплата составляет 167 тысяч рублей (до удержания НДФЛ). На руки выходит более 145 тысяч. В документе прописаны и другие условия труда - режим работы, питание, проживание, - вполне соответствующие российским законам.

- Речь идет не о специалисте высокой квалификации. Когда такие приезжают, они получают несколько больше наших работников с аналогичным уровнем подготовки. Это понятно: человек оторван от дома, находится в другой стране. А тут наши спецы зарабатывают меньше сотрудников с более низкой квалификацией, но зато иностранцев. У нас инженеры получают зарплату 60-80 тысяч рублей. Ситуация свидетельствует о дискриминации по гражданству, - возмущается профсоюзный лидер ДВЗ "Звезда" Ольга Скрипко.

К тому же российские сотрудники завода переведены на неполный рабочий день, что тоже сказывается на их зарплате.

По словам Ольги Скрипко, люди на ее предприятии испытывают сильную обиду.

- Такая несправедливость влияет и на отток населения. У нас в другие регионы страны уже потянулись те, кто строил город в 1970-е, - говорит она.

Я ему про Фому

Сообщение про обнаруженный документ было отправлено главе российских профсоюзов Михаилу Шмакову с просьбой разобраться. К делу подключились и другие ведомства.

А на днях во Владивостоке провели по этой проблеме специальное совещание, участие в котором приняли врио вице-губернатора Приморья, курирующий регион профсоюзный лидер из Москвы, члены профкома ДВЗ "Звезда", сотрудник прокуратуры и даже представитель той самой подрядной организации - "Китайской компании коммуникаций и строительства".

- Разговор был не о том, о чем мы писали Шмакову. Обсуждались разъяснения минтруда про страховые взносы, вычитаемые из зарплат работающих у нас граждан КНР, а также результаты проверок законности их трудоустройства, - говорит глава департамента информационно-аналитической работы федерации профсоюзов Приморья Татьяна Сушенцова.

Теперь профсоюзные работники вновь собираются писать в Москву. Между тем объяснение происходящему очень простое.

Китайский каменщик получает на судостроительном предприятии в Большом Камне 145 тысяч рублей

- На ССК заняты три тысячи рабочих, и среди них нет ни одного иностранца, - уверяет меня глава пресс-службы Дальневосточного центра судостроения и судоремонта Максим Ситников.

Это чистая правда. Дело в том, что верфь сегодня не только строит суда, но и строится сама. Вот на объектах второй очереди комплекса действительно работает подрядная организация из КНР. Именно она, а не ССК платит зарплату своим рабочим.

Формально придраться не к чему. Но разве не понятна обида приморцев, увидевших, какой уровень оплаты труда возможен в регионе? Ведь китайская компания перечисляет эти деньги из доходов, полученных здесь, на судоверфи. Не приплачивает же она каменщикам из собственных средств. Разве не понятно удивление жителей Большого Камня тому, что вакансии, которые могли бы занять дальневосточники, в полном объеме отданы иностранцам?

Осадочек остался

В сентябре на Восточном экономическом форуме помощник президента РФ Андрей Белоусов заметил, что ситуацию, когда россияне якобы не умеют того, что делают иностранные коллеги, нормальной признать нельзя.

- На "Звезде" строят сухой док. Трудятся в три смены 2,5 тысячи рабочих. 100 процентов - китайцы. Почему? Потому что у нас в Приморье нет ни одной подрядной организации, которая могла бы взять на себя эту работу. Это самый одиозный случай, - сказал он.

По его мнению, кадровая проблема на Дальнем Востоке становится приоритетной.

- Мы сделаем поручение в течение трех месяцев подготовить по каждому региону перспективную картину рабочих мест с учетом тех планов, которые заложены в нацпроектах, - подытожил Белоусов.

На недавнем девятом заседании Наблюдательного совета свободного порта Владивосток резидентам СПВ предложили высказаться о минимальной доле иностранных сотрудников, необходимых их предприятиям. Рыбзавод "Славянка" заявил о готовности отдать иностранцам 70 процентов рабочих мест, ООО "Таунга-Лес" - 74, а "Дальневосточная строительная компания" - 75 процентов. Специалисты, что называется, схватились за головы.

- По заверениям руководителей предприятий, они не могут найти работников из числа приморцев на такие должности, как мастер по обработке рыбы, водитель, слесарь, механик, электромонтер, электрогазосварщик. В это верится с трудом. Когда в городах и поселках людей переводят на неполную рабочую неделю, сокращают без предоставления новых рабочих мест, отдавать открывающиеся вакансии иностранцам недопустимо, - считает профсоюзный лидер Приморского края Владимир Исаков.

Между тем

В 2020 году вступают в силу ограничения по использованию труда иностранных работников. Например, на сухопутном пассажирском и автомобильном грузовом транспорте допустимая доля иностранцев составит 26, в сфере строительства - 80 процентов общей численности сотрудников (в ДФО, кроме Республики Бурятия и Амурской области). В растениеводстве доля иностранных работников будет ограничена 50 процентами.