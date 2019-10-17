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17.10.2019 11:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ущерб от паводка в Приамурье превысил шесть миллиардов рублей

Текст: Дина Непомнящая
Фото: Алексей Гаврелюк/ТАСС Фото: Алексей Гаврелюк/ТАСС
Фото: Алексей Гаврелюк/ТАСС

В Амурской области нанесенный паводком ущерб в начале августа оценивали в 3,5 миллиарда рублей, но уже тогда говорилось о том, что эта цифра не окончательная. Сейчас стало ясно: потери оказались более весомыми, сообщили в пресс-службе правительства региона. Общая сумма ущерба уже превысила шесть миллиардов рублей.

Фото: Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ / ТАСС
Путин потребовал не тянуть с завершением ликвидации последствий паводков

Во время совещания по вопросам ликвидации паводков, которое провел президент России Владимир Путин, губернатор Приамурья Василий Орлов, принявший в нем участие в режиме видеоконференции, заявил, что только транспортной инфраструктуре был нанесен ущерб в 1,7 миллиарда рублей.

Были повреждены 44 моста, 107 водопропускных сооружений, 366 километров дорог. Из бюджета области на их восстановление уже направили 406 миллионов рублей. Власти региона запросили у Минтранса России еще 1,3 миллиарда рублей. Три миллиарда 358 миллионов рублей придется потратить на восстановление сельского хозяйства. Стихия нанесла ущерб 255 тысячам гектаров земли.

И это далеко не все траты. В области были подтоплены 135 населенных пунктов, пострадали 16753 человека. Многие из них до сих пор живут у родных или в своих "зимних кухнях", если там есть отопление. Кто-то, получив единовременные выплаты, снимает квартиры.

Непригодными для дальнейшего проживания признали 278 жилых помещений. Еще 611 необходимо ремонтировать. На восстановление жилья, в том числе на покупку нового, нужно 920 миллионов.

Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС
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"Люди ждут, когда пойдут деньги на приобретение жилья из федерального бюджета", - отметил Василий Орлов.

Глава области также обратил внимание и на то, что вспыхнувшая здесь эпидемия африканской чумы свиней - это тоже результат паводка.

"Проведено уточнение по вирусу, он пришел из Китая, поэтому это абсолютно связанные между собой вещи", - подчеркнул Орлов.

На ликвидацию последствий этой чрезвычайной ситуации из регионального бюджета ушло еще свыше миллиарда рублей. Эти цифры также попросили учесть при распределении субвенций на сбалансированность бюджетов.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Паводки в России
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