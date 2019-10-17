Ущерб от паводка в Приамурье превысил шесть миллиардов рублей

В Амурской области нанесенный паводком ущерб в начале августа оценивали в 3,5 миллиарда рублей, но уже тогда говорилось о том, что эта цифра не окончательная. Сейчас стало ясно: потери оказались более весомыми, сообщили в пресс-службе правительства региона. Общая сумма ущерба уже превысила шесть миллиардов рублей.

Во время совещания по вопросам ликвидации паводков, которое провел президент России Владимир Путин, губернатор Приамурья Василий Орлов, принявший в нем участие в режиме видеоконференции, заявил, что только транспортной инфраструктуре был нанесен ущерб в 1,7 миллиарда рублей.

Были повреждены 44 моста, 107 водопропускных сооружений, 366 километров дорог. Из бюджета области на их восстановление уже направили 406 миллионов рублей. Власти региона запросили у Минтранса России еще 1,3 миллиарда рублей. Три миллиарда 358 миллионов рублей придется потратить на восстановление сельского хозяйства. Стихия нанесла ущерб 255 тысячам гектаров земли.

И это далеко не все траты. В области были подтоплены 135 населенных пунктов, пострадали 16753 человека. Многие из них до сих пор живут у родных или в своих "зимних кухнях", если там есть отопление. Кто-то, получив единовременные выплаты, снимает квартиры.

Непригодными для дальнейшего проживания признали 278 жилых помещений. Еще 611 необходимо ремонтировать. На восстановление жилья, в том числе на покупку нового, нужно 920 миллионов.

"Люди ждут, когда пойдут деньги на приобретение жилья из федерального бюджета", - отметил Василий Орлов.

Глава области также обратил внимание и на то, что вспыхнувшая здесь эпидемия африканской чумы свиней - это тоже результат паводка.

"Проведено уточнение по вирусу, он пришел из Китая, поэтому это абсолютно связанные между собой вещи", - подчеркнул Орлов.

На ликвидацию последствий этой чрезвычайной ситуации из регионального бюджета ушло еще свыше миллиарда рублей. Эти цифры также попросили учесть при распределении субвенций на сбалансированность бюджетов.