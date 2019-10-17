Вблизи воинской части в Чите застрелили медведя

В микрорайон Осетровка возле воинской части в поселке Песчанка в пригороде Читы застрелили двухлетнего медведя.

Как сообщил ТАСС начальник управления по делам ГО и ЧС администрации города Геннадий Комаров, хищник "представлял угрозу населению", но напасть на кого-то не успел.

Жителей района вовремя оповестили об опасности сотрудники патрульно-постовой службы и попросили не покидать дома. После этого зверя выследили и убили охотоведы.

Это не первый случай выхода медведей в город этой осенью. 28 сентября хищник зашел в дачный кооператив в пригороде Читы, там его застрелили сотрудники правоохранительных органов. 1 октября зверя убили в нескольких километрах от села Токчин, после того как на берегу реки Онон он напал на мужчину, разодрал ему кожу на лице и оставил раны на голове и руках. Спустя три дня другой медведь загрыз несколько собак у села Кука, а 7 октября, стало известно, что жертвой хищника стала 50-летняя жительница Хилокского района.