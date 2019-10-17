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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Чебоксарах завели дело на водителя троллейбуса, врезавшегося в столб

Текст: Петров Евгений
Фото: ГИБДД РФ Фото: ГИБДД РФ
Фото: ГИБДД РФ

ГИБДД по Чувашии возбудила дело об административном правонарушении в отношении водителя троллейбуса, врезавшегося в столб. В результате аварии пострадал 31 человек, из них 10 несовершеннолетних.

Фото: Андрей Никоноров
В Чебоксарах число пострадавших в ДТП с троллейбусом выросло до 31

ДТП произошло вчера около 14 часов 30 минут на проспекте Тракторостроителей в Чебоксарах. Троллейбус, следовавший по маршруту № 1 в сторону остановки общественного транспорта "ТД "Шупашкар", наехал на фонарный столб. По данным госавтоинспекции, в момент ДТП в салоне находилось около 40 пассажиров.

В региональном Минздраве сообщили, что два человека получили переломы, пятерых взрослых и одного несовершеннолетнего госпитализировали со средней степенью тяжести. Еще 16-ти взрослым и девяти несовершеннолетним назначено амбулаторное лечение.

Следственное управление СК России по Чувашии и прокуратура проводят проверку, отвечали ли требованиям безопасности услуги по перевозке пассажиров. Органы полиции также организовали процессуальную проверку на предмет наличия признаков состава уголовно наказуемого деяния.

Медосвидетельствование водителя троллейбуса показало, что он был трезв. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением и съехал с проезжей части.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чебоксары
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