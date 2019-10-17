В Новосибирске ученые создали нанокапсулы для лекарств

Новосибирские ученые разработали новый способ доставки труднорастворимых лекарств в организм больного - при помощи специальных нанокапсул.

- Отдельные молекулы лекарственных препаратов мы помещаем в своеобразные нанокапсулы из водорастворимых полимеров, - рассказал "Интерфаксу" заведующий лабораторией магнитных явлений Института химической кинетики и горения имени Воеводского Николай Поляков.

При таком способе приема препарата происходит быстрое всасывание лекарства в кровь, при этом его терапевтическая доза может быть значительно снижена.

Ученые уже провели лабораторные эксперименты с 20 лекарственными препаратами разных классов. Исследовались средства против аритмии, гипотензивные препараты, статины и другие. Данный метод сработал практически для всех средств.