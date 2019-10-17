Обвинение определилось со сроком для экс-премьера Дагестана

Прокуратура попросила назначить бывшему врио премьер-министра Дагестана Абдуcамаду Гамидову семь лет колонии, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката подсудимого.

Оглашение приговора назначено на 28 октября. Сторона обвинения также настаивает на шести годах колонии строгого режима для еще одного фигуранта - заместителя Гамидова.

Дело слушается в закрытом режиме из-за того, что прокурор получал угрозы от неизвестных.

По мнению прокуратуры, высокопоставленные чиновники присвоили 41 миллион рублей, предусмотренный на реконструкцию изолятора временного содержания в Махачкале.

Этот эпизод был выделен из уголовного дела, по которому проходит еще ряд дагестанских руководителей.