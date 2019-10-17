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17.10.2019 15:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ессентуках обокрали съемочную площадку фильма "Чайная роза"

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

Во время съемок романтической комедии "Чайная роза" (главную роль в ней исполняет известная актриса Светлана Ходченкова) в частном секторе города Ессентуки местный житель проник на съемочную площадку и забрал все, что смог унести. Сумму ущерба оценили в 35 тысяч рублей. Как сегодня сообщили в ГУ МВД Ставропольского края, подозреваемый уже задержан и доставлен в отдел.

Фото: kinopoisk.ru
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"В результате организованной работы полицейские установили свидетелей происшествия. Они сообщили, что видели местного жителя, который предлагал к продаже вещи, по описанию схожие с похищенными", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Мужчина вынес со съемочной площадки стремянку, контейнер с солнечными очками, два мобильных телефона, трое наручных часов и другие вещи. Личность вора установили, им оказался местный 40-летний горожанин, который ранее уже был судим.

Часть украденных вещей нашли у подозреваемого дома, их после следственных действий вернут владельцам. Против грабителя завели уголовное дело по части 1 статьи 158 ("Кража").

Работа над фильмом "Чайная роза" со Светланой Ходченковой в главной роли идет на КМВ с начала октября. В Ессентуках кино снимали в доме режиссера-постановщика фильма Марии Шульгиной. Об этом в своем аккаунте в Instagram рассказал глава города Александр Некристов. Ориентировочно фильм (он расскажет о начинающей певице, которая приезжает на Кавказ и влюбляется) выйдет в широкий прокат в середине 2020 года.

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