В Ессентуках обокрали съемочную площадку фильма "Чайная роза"

Во время съемок романтической комедии "Чайная роза" (главную роль в ней исполняет известная актриса Светлана Ходченкова) в частном секторе города Ессентуки местный житель проник на съемочную площадку и забрал все, что смог унести. Сумму ущерба оценили в 35 тысяч рублей. Как сегодня сообщили в ГУ МВД Ставропольского края, подозреваемый уже задержан и доставлен в отдел.

"В результате организованной работы полицейские установили свидетелей происшествия. Они сообщили, что видели местного жителя, который предлагал к продаже вещи, по описанию схожие с похищенными", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Мужчина вынес со съемочной площадки стремянку, контейнер с солнечными очками, два мобильных телефона, трое наручных часов и другие вещи. Личность вора установили, им оказался местный 40-летний горожанин, который ранее уже был судим.

Часть украденных вещей нашли у подозреваемого дома, их после следственных действий вернут владельцам. Против грабителя завели уголовное дело по части 1 статьи 158 ("Кража").

Работа над фильмом "Чайная роза" со Светланой Ходченковой в главной роли идет на КМВ с начала октября. В Ессентуках кино снимали в доме режиссера-постановщика фильма Марии Шульгиной. Об этом в своем аккаунте в Instagram рассказал глава города Александр Некристов. Ориентировочно фильм (он расскажет о начинающей певице, которая приезжает на Кавказ и влюбляется) выйдет в широкий прокат в середине 2020 года.