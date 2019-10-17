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17.10.2019 12:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Осетии скончалась солистка Мариинского театра Алина Бугулова

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)
Фото: facebook.com Фото: facebook.com
Фото: facebook.com

В Северной Осетии скоропостижно скончалась солистка оперной труппы Театра оперы и балета (Филиала Мариинского театра в РСО-Алания) Алина Бугулова. Об этом сообщается на официальном сайте филиала Мариинского театра.

Артистка умерла накануне на 36-м году жизни. Причины и обстоятельства внезапной смерти солистки оперной труппы не сообщаются.

Алина Бугулова получила образование во Владикавказском колледже искусств имени В. А. Гергиева и Северо-Кавказском институте искусств в Нальчике. В 2009 году вернулась во Владикавказ, где ее приняли в оперную труппу Национального театра оперы и балета, который сейчас стал филиалом Мариинского театра.

В качестве члена жюри Алина Бугулова принимала участие во многих конкурсах, а также работала преподавателем детской музыкальной школы №1 им. П. И. Чайковского и Владикавказском колледже искусств им. В. А. Гергиева.  Причем Алина Бугулова проявила себя талантливым педагогом - ее воспитанники неоднократно становились лауреатами городских и региональных конкурсов.

Друзья и коллеги Алины Бугуловой, а также коллектив Филиала Мариинского театра в Северной Осетии приносят соболезнования ее родным и близким.

Общество Утраты Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия
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