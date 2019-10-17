В Осетии скончалась солистка Мариинского театра Алина Бугулова

В Северной Осетии скоропостижно скончалась солистка оперной труппы Театра оперы и балета (Филиала Мариинского театра в РСО-Алания) Алина Бугулова. Об этом сообщается на официальном сайте филиала Мариинского театра.

Артистка умерла накануне на 36-м году жизни. Причины и обстоятельства внезапной смерти солистки оперной труппы не сообщаются.

Алина Бугулова получила образование во Владикавказском колледже искусств имени В. А. Гергиева и Северо-Кавказском институте искусств в Нальчике. В 2009 году вернулась во Владикавказ, где ее приняли в оперную труппу Национального театра оперы и балета, который сейчас стал филиалом Мариинского театра.

В качестве члена жюри Алина Бугулова принимала участие во многих конкурсах, а также работала преподавателем детской музыкальной школы №1 им. П. И. Чайковского и Владикавказском колледже искусств им. В. А. Гергиева. Причем Алина Бугулова проявила себя талантливым педагогом - ее воспитанники неоднократно становились лауреатами городских и региональных конкурсов.

Друзья и коллеги Алины Бугуловой, а также коллектив Филиала Мариинского театра в Северной Осетии приносят соболезнования ее родным и близким.