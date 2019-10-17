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17.10.2019 15:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В петербургском детсаду решили пока не увольнять грубого воспитателя

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

Конфликт в детском саду № 115 Центрального района Санкт-Петербурга получил продолжение. По итогам родительского собрания педагогический совет принял решение провинившегося воспитателя не увольнять, а перевести в другую группу.

Фото: iStock
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Напомним, родители одного из детей, посещающих раннюю группу этого детсада, сообщили о том, что их ребенка толкнула воспитатель. Так сам малыш объяснил свой синяк. Разгорелся скандал городского масштаба.

Как сообщили в администрации Центрального района, для того, чтобы разобраться в ситуации, в детском саду организовали собрание с участием родителей, сотрудников учреждения и представителей районных властей. В ходе общения выяснилось, что жалоб на грубость со стороны этого воспитателя больше ни у кого нет. В детсаду подчеркивают, что для них это первый негативный опыт.

Тем не менее, в отношении воспитателя будет проведено служебное расследование. По его результатам будет принято решение о его дальнейшей судьбе. Пока же педагог остается работать в детсаду № 115, но уже в другой группе.

Инцидент находится на контроле сразу несколько ведомств: администрации Центрального района, отделения полиции по делам несовершеннолетних, районной прокуратуры, а также петербургского уполномоченного по правам ребенка Светланы Агапитовой.

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