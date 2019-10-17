На Дону украинец попытался вывезти дочь за пределы РФ

Ростовское пограничники пресекли попытку незаконного вывоза за границу несовершеннолетней, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по региону.

Сотрудники погранзаставы получили ориентировку от курской полиции. Поэтому во время прохождения пограничного контроля в автомобильном пункте пропуска Матвеев Курган обратили особое внимание на пассажира с ребенком.

16 октября в отделение полиции в Курске обратилась мать восьмиклассницы с заявлением о пропаже дочери, которая не вернулась из школы. Оперативники выяснили, что девочку мог забрать бывший супруг заявительницы, гражданин Украины. Сразу стали прорабатывать вариант с возможным вывозом школьницы из страны.

Мужчину с дочерью передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.