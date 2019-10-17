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17.10.2019 09:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Астрахани будут судить распространителей наркотиков

Текст: Роман Мерзляков (Астрахань)

В Астрахани завершено расследование уголовного дела в отношении пяти человек в возрасте от 24 до 32 лет, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Фото: AP Photo/Darron Cummings
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Трех мужчин и двух женщин обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, участии в преступном сообществе и отмывании денежных средств.

По версии следствия, фигуранты дела распространяли на территории региона воздействующие на сознание препараты, используя специально созданный интернет-магазин. На скамье подсудимых окажутся операторы, курьеры и закладчики доз.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных при силовой поддержке бойцов спецназа, были задержаны семь человек. У них полицейские изъяли более 11,5 килограммов так называемой "скорости" и упаковочные материалы. Стоимость такой партии на черном рынке составляет свыше 25 миллионов рублей.

- Стражи порядка также выявили факт осуществления одним из обвиняемых финансовых операций по легализации дохода, полученного от наркобизнеса. Так, чтобы придать правомерный вид заработанным денежным средствам, их конвертировали в биткойны, - рассказал следователь по особо важным делам Руслан Мулеев.

На время следствия мужчинам была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, женщинам - домашний арест. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Двум злоумышленникам, которые также были в числе задержанных, уже назначено наказание в виде лишения свободы на 10 и 11 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань Борьба с наркотиками
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