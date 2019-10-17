В Сочи презентовали проект по защите прав женщин

В рамках конференции "Действия по расширению участия женщин в процессах принятия общественных и политических решений" в Сочи участники познакомили гостей мероприятия с проектом "Сотрудничество в области реализации Национальной стратегии действий РФ в интересах женщин (2017-2022 годы)", осуществляемый Советом Европы и Министерством труда и социальной защиты РФ, Аппаратом по правам человека в РФ и Министерством иностранных дел РФ.

По словам первого заместителя министра труда и социальной защиты Алексея Вовченко, фокус проекта направлен на развитие навыков и знаний в двух областях Национальной стратегии действий РФ в интересах женщин: предупреждение социального неблагополучия женщин и насилия в отношении женщин и расширение участия женщин в общественно-политической жизни.

- Нам хотелось бы наполнить Национальную стратегию реальным содержанием и поддержать женщин, - сказал он.

По мнению члена Комитета по равенству и недискриминации Парламентской ассамблеи Совета Европы Джетте Кристенсен, в России благоприятные факторы для реализации такого проекта.

- В России женщины красивые, образованные и волевые, и очень многие мужчины их уважают, - призналась Джетте Кристенсен. - Что касается Европы в целом и в частности, например, моей страны Норвегии, женщине было сложно найти время на реализацию женских дел и было принято решение уравновесить в этом мужчину и женщину. Например, отпуск по уходу за ребенком.

Как рассказал заместитель руководителя Аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Михаил Виноградов, проблемы женщин стоят в топе их ведомства.

- Мой руководитель - женщина, - объяснил он. - Женщин не по разнарядке ставят на высшие посты, а за интеллект, профессионализм, достижения, то есть по заслугам. Радует, что в нашей стране не надо никого убеждать, что женщина должна иметь равные права. Речь идет о том, что женщине надо помочь.

Руководитель отдела гендерного равенства Совета Европы Катерина Болоньезе считает, что политические партии могли бы пересмотреть политику в отношении женщин.

- Женщины могут принять более активное участие в их работе, например, в политических переговорах, - рассказала она. - Не дожидаясь гендерных квот, партия может принять равное количество мужчин и женщин.

Депутат Государственной думы, заместитель председателя Комитета по делам семьи, женщин и детей, член делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы Оксана Пушкина призвала женщин "взяться за руки и не ставить друг другу подножки".

- Идея проста - растить здоровое поколение, - заявила она. - Чтобы так было, надо растить детей в здоровых семьях от здоровых родителей во всех смыслах слова, в том числе и ментально. Если над женщиной доминирует мужчина, то фактически способов защитить себя нет. Поэтому должен быть закон об основах профилактики домашнего насилия.

Но в то же время, как отметила Оксана Пушкина, женщина не должна "свешивать ноги на мужских плечах".

- Женщина может многое, - сказала она. - Сначала надо навести порядок в своей голове и честно и искренне осознать, что ты хочешь, а не прятать голову в песок. Я знаю женские истории, более 25 лет вела одноименную телепередачу: женщины у нас не защищены. И я буду об этом говорить. Я защищаю женщин. Наша страна одна из немногих, которая еще не приняла закон о профилактике домашнего насилия.