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17.10.2019 15:32
Рубрика: Власть

РФ: Заявления о роспуске ЛНР и ДНР не помогают урегулированию в Донбассе

Текст: Александр Ленин

Дипломат раскритиковала заявление пресс-секретаря главы украинской делегации в Минске и экс-президента Украины Леонида Кучмы о необходимости роспуска ДНР и ЛНР. "На наш взгляд, подобные заявления наносят удар именно по первичной задаче, а именно реализации минских договоренностей", - подчеркнула Захарова.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости www.ria.ru
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По ее словам, в такой атмосфере будет сложно приблизиться к формированию "обновленной атмосферы доверия между людьми, которые проживают на территории Украины в различных регионах".

Между тем в Москве не станут рассматривать высказывания Кучмы в качестве официальной позиции властей Украины. Мария Захарова уточнила, что российская сторона, в первую очередь, ориентируется на заявления глав государств и людей, которые официально уполномочены решать вопросы внешней политики.

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