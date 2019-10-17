РФ: Заявления о роспуске ЛНР и ДНР не помогают урегулированию в Донбассе

Дипломат раскритиковала заявление пресс-секретаря главы украинской делегации в Минске и экс-президента Украины Леонида Кучмы о необходимости роспуска ДНР и ЛНР. "На наш взгляд, подобные заявления наносят удар именно по первичной задаче, а именно реализации минских договоренностей", - подчеркнула Захарова.

По ее словам, в такой атмосфере будет сложно приблизиться к формированию "обновленной атмосферы доверия между людьми, которые проживают на территории Украины в различных регионах".

Между тем в Москве не станут рассматривать высказывания Кучмы в качестве официальной позиции властей Украины. Мария Захарова уточнила, что российская сторона, в первую очередь, ориентируется на заявления глав государств и людей, которые официально уполномочены решать вопросы внешней политики.