Скворцова: Не менее 45% россиян должны быть привиты от гриппа

В текущем сезоне 2019-2020 годов прививки от гриппа и ОРВИ должны быть поставлены почти половине жителей России - 45 процентам. Такую задачу поставила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Кроме того, должны быть привиты не менее 75 процентов населения, входящих в группы риска.

Как отмечают в пресс-службе Минздрава, для этого будет использоваться несколько эффективных и безопасных отечественных трехкомпонентных вакцин, плюс - четырехкомпонентная вакцина для взрослых. Поставляет во все регионы страны их Национальная иммунобиологическая компания.

На сегодняшний день привиты уже более 33 миллионов человек или 23 процента населения. В том числе - девять миллионов детей.

Противогриппозные вакцины приобретаются за счет средств федерального бюджета и направляются в регионы в два этапа.

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