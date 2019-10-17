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17.10.2019 00:00
Рубрика: Общество

Скворцова: Не менее 45% россиян должны быть привиты от гриппа

Текст: Марина Гусенко
В текущем сезоне 2019-2020 годов прививки от гриппа и ОРВИ должны быть поставлены почти половине жителей России - 45 процентам. Такую задачу поставила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Фото: Нина Зотина/РИА Новости Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Кроме того, должны быть привиты не менее 75 процентов населения, входящих в группы риска.

Фото: istockphoto.com
Какими вакцинами можно привиться от гриппа

Как отмечают в пресс-службе Минздрава, для этого будет использоваться несколько эффективных и безопасных отечественных трехкомпонентных вакцин, плюс - четырехкомпонентная вакцина для взрослых. Поставляет во все регионы страны их Национальная иммунобиологическая компания.

На сегодняшний день привиты уже более 33 миллионов человек или 23 процента населения. В том числе - девять миллионов детей.

Противогриппозные вакцины приобретаются за счет средств федерального бюджета и направляются в регионы в два этапа.

Подробности читайте в завтрашнем номере "РГ".

Общество Здоровье Правительство Минздрав Прививки и вакцинация
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