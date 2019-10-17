У Дамаска появится город-спутник

Рассчитанный на 15 тысяч человек город построят недалеко от Дамаска. Представитель компании, которая занимается данным проектом, рассказал, что все объекты планируют сдать "под ключ" летом 2021 года.

К северо-западу от столицы Сирии появятся 10 шестиэтажных и семь 13-этажных зданий. В общей сложности в них будет 548 квартир. Их получат в первую очередь молодые семьи, а также те, кто потерял жилье в ходе боевых действий.

Город будет обеспечен всей необходимой инфраструктурой. "Это будет не хаотичная застройка, а созданный "по науке" населенный пункт", - рассказал журналистам инженер Имад Халиль. Уже известно и название нового города - Новый Димас.