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У "гардемарина" Жигунова за многомиллионный долг отобрали квартиру

Новости
    17.10.2019, 15:47
Текст:   Олег Усков
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

Советский, российский актер, режиссер и продюсер Сергей Жигунов лишился недвижимости в столице. Как сообщает KP.RU, за долги в десятки миллионов рублей у звезды ситкома "Моя прекрасная няня" и киносерии о гардемаринах приставы забрали однокомнатную квартиру в Москве.

Фото: Антон Белицкий/ РИА Новости
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Уточнено, что в 2014 году кинематографист взял кредит на крупную сумму у одного из банков - для нового проекта, съемок фильма. Но в установленный срок сумма не была возвращена, и финансовое учреждение в 2018 году обратилось в суд.

По информации издания, ссылающегося на юридический отдел банка-истца, вместе с пеней сумма долга артиста составила 38 миллионов рублей. В итоге банку отошла квартира Жигунова на Мосфильмовской улице в сорок "квадратов", оцененная в шестнадцать миллионов рублей.

При этом отмечается, что другую квартиру актера, несмотря на то, что он остался должен, забрать в счет погашения нельзя, поскольку она имеет категорию единственного жилья. Тогда как остальное имущество Жигунова предусмотрительно записано на супругу.

Сам актер комментировать ситуацию отказался, настоятельно предложив больше его по данной проблематике не беспокоить.

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