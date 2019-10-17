Умер Сэм Бобрик - один из создателей "Флинтстоунов" и Гомера Кучи

Американский писатель, сценарист и драматург Сэм Бобрик умер 11 октября в госпитале в Лос-Анджелесе на 88-м году жизни после перенесенного инсульта. Об этом его дочь Стефани Бобрик сообщила на Facebook.

"Наш дорогой Сэм Бобрик, необыкновенный драматург, муж, отец, дедушка, брат, дядя, друг и наставник, просто выдающийся человек, мирно отошел в окружении семьи и друзей. Он был настолько же смешным, насколько и добрым, и все, кто его знал, будут скучать", - написала женщина. Разместив несколько милейших фото писателя.

Бобрик родился 24 июля 1932 года в Чикаго. Закончил факультет журналистики Университета Иллинойса. Как сценарист дебютировал в середине шестидесятых на классическом мультсериале "Флинтстоуны".

Среди других работ - "Шоу Энди Гриффита", "Напряги извилины", "Гомер Куча, морпех", "Моя жена меня приворожила", сериалы франшизы "Спасенные звонком".