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18 октября 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 235(7993)

Федеральный закон от 16 октября 2019 г. N 337-ФЗ "О внесении изменений в статью 13 Федерального закона "О полиции"

Дата подписания 16 октября 2019 г.
Опубликован 18 октября 2019 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон "О полиции"

Принят Государственной Думой 24 сентября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 9 октября 2019 года

Внести в статью 13 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О полиции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 900; N 27, ст. 3881; 2013, N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3477; 2014, N 6, ст. 566; N 42, ст. 5615; 2016, N 27, ст. 4160, 4238; 2017, N 31, ст. 4821; N 50, ст. 7562; 2018, N 1, ст. 26; N 11, ст. 1591; N 32, ст. 5076) следующие изменения:

1) пункт 12 части 1 дополнить словами ", объявлять физическому лицу официальное предостережение (предостережение) о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения";

2) дополнить частью 5 следующего содержания:

"5. Порядок объявления предусмотренного пунктом 12 части 1 настоящей статьи официального предостережения (предостережения) о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения, включая порядок его направления (вручения), форма официального предостережения (предостережения), а также перечни категорий должностных лиц, уполномоченных объявлять официальное предостережение (предостережение), определяются федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.".

Президент Российской Федерации В. Путин