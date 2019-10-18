Российская теннисистка Анна Блинова вышла в полуфинал турнира WTA в Люксембурге. В четвертьфинале соперницей Блинковой была другая россиянка - Маргарита Гаспарян.

В первом сете Блинкова превосходила соперницу и выиграла 6:3. Во второй партии Блинкова повела в счете 1:0, после чего соперница отказалась от продолжения борьбы.

В полуфинале турнира, призовой фонд которого составляет 250 тысяч долларов, 21-летняя россиянка встретится с победительницей матча между представительницей Латвии Еленой Остапенко и спортсменкой из Германии Антонией Лоттнер.

В прошлом году этот турнир выиграла немка Юлия Гёргес.