ЕЭК и Индонезия заключили меморандум о сотрудничестве

Прямой диалог членов Евразийского экономического союза установлен с правительством Индонезией - страной, которая признана одной из ключевых экономик АСЕАН. Меморандум о сотрудничестве обеих сторон подписали член Коллегии по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев и министр торговли Индонезии Энгартиасто Лукита, сообщила 18 октября пресс-служба ЕЭК.

Новый формат взаимодействия с ключевым партнером всего Азиатско-Тихоокеанского региона, по мнению Глазьева, будет "способствовать выстраиванию эффективной инфраструктуры развития торгово-экономического сотрудничества, в том числе за счет использования современных технологий и возможностей цифровой экономики".

Меморандум, по его словам, которые приводит БЕЛТА, отражает общее желание всех государств - членов Евразийского экономического союза "развивать сотрудничество с Индонезией". Новый министр ЕЭК рассчитывает, что все страны активно подключатся к этому проекту в рамках совместной рабочей группы.

Со своей стороны министр торговли Индонезии назвал формализацию сотрудничества с ЕЭК историческим шагом для экономических отношений со всем регионом ЕАЭС, который, он полагагет, придаст импульс наращиванию взаимной торговли и инвестиций. Министр поддержал идею проведения в перспективе бизнес-форума "ЕАЭС - Индонезия" и подключения к интенсификации многопланового сотрудничества с Евразийским экономическим союзом индонезийских деловых кругов.

В фокусе внимания созданной на основе меморандума рабочей группы, поясняет агентство, будут находиться вопросы наднациональной компетенции ЕЭК. К ним относятся упрощение процедур торговли, таможенное и техническое регулирование и развитие финансовых рынков. На этой площадке предполагается вести и обстоятельный обмен опытом и лучшими практиками в промышленном и аграрном секторах.

Стороны договорились, что первое заседание совместной рабочей группы ЕЭК и правительства Индонезии пройдет в I квартале будущего года в российской столице.

В формате меморандумов ЕЭК, как уже информировал "СОЮЗ", взаимодействует с правительствами Бангладеш, Иордании, Камбоджи, Кубы, Марокко, Молдовы, Монголии, Перу, Сингапура, Таиланда, Фарерских островов и Чили. В формате декларации осуществляются контакты и с правительством Греции.

Кроме того, ЕЭК последовательно развивает диалог с региональными интеграционными объединениями, включая АСЕАН, МЕРКОСУР, Андское сообщество, а также рядом профильных международных структур, констатирует агентство.