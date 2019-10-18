Еще один новейший китайский ударный беспилотник сбили в Ливии

Силы противовоздушной обороны Правительства национального согласия Ливии сбили ударный беспилотник Wing Loong II китайского производства.

#Libya- full video purportedly showing the shooting down of the UAV over #Tamina, just south of #Misrata.



It's a long shot, but maybe the video adds some context to help ID the system?@phxasc @Arn_Del @BabakTaghvaee pic.twitter.com/ttRAow2BHB — Oded Berkowitz (@Oded121351) October 18, 2019

Этот БПЛА, принадлежащий ливийской национальной армии фельдмаршала Хафтара, ночью штурмовал объекты в районе города Мисурата.

Судя по видеокадрам, размещенным в Twitter, дрон был поражен ракетой мобильного комплекса, тип которого пока определить не удалось.

#Libya- additional footage from the UAV wreckage site in #Tamina, just south of #Misrata, including a frame from a video purportedly showing the #GNA air defense system as it's firing its missile at the #LNA UAV pic.twitter.com/g8uTIhAo0K — Oded Berkowitz (@Oded121351) October 18, 2019

Инцидент с подобными крылатыми машинами в этой стране происходит уже второй раз в 2019 году. В начале августа сообщалось о том, что в 120 км южнее Мисураты был обнаружен аппарат аналогичного типа.

Правда, тогда не удалось установить, был ли он поражен в воздухе или совершил вынужденную посадку в пустыне, после чего загорелся.

Тогда же сообщалось, что данные БПЛА были доставлены в Ливию из Объединенных Арабских Эмиратов, которые уже давно поддерживают армию Хафтара.

Wing Loong II считается аналогом американского MQ-9 Reaper. Максимальный взлетный вес составляет около 4 200 кг. Масса полезной нагрузки - 480 кг, в нее могут входить до 12 управляемых ракет, предназначенных для уничтожения наземных целей. Высота полета - до 9 000 м. Максимальная скорость - 370 км/ч. Продолжительность полета достигает 32 часов.