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18.10.2019 16:04
Рубрика: Коммерческий транспорт

ГАЗ отложил введение четырехдневки

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Предприятия "Группы ГАЗ" не будут переходить на четырехдневную рабочую неделю, как было запланировано ранее, с 21 октября. Причина - госзаказ на школьные автобусы и машины скорой помощи для регионов, который сейчас выполняет компания. Об этом, со ссылкой на представителя Группы, сообщает РИА Новости.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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О переходе на сокращенный график работы с 21 октября по 20 апреля 2020 года в компании объявили еще в августе. Такой шаг объяснили падением рынка коммерческого транспорта и влиянием санкций США. В "Группе ГАЗ" тогда пояснили, что эта мера - превентивная, а потому если ситуация стабилизируется, график останется прежним.

"Руководство компании совместно с профсоюзным комитетом и рабочими советами "Группы ГАЗ" будут в гибком режиме принимать решения о графике работы предприятий в зависимости от ситуации на рынке и воздействия санкций", - сказал собеседник агентства.

В апреле прошлого года США внесли в "черный список" Олега Дерипаску и контролируемые им компании, в число которых вошел холдинг "Базовый элемент". "Группа ГАЗ" входит в него через корпорацию "Русские машины".

Между тем, ранее "РГ" сообщала, что в линейке ГАЗа может снова появиться "Победа": логотип уже зарегистрирован. Также в компании работают над созданием преемника среднетоннажного грузовика "Валдай".

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