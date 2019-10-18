В Турции археологи раскопали гигантские врата

Археологическая группа, проводящая раскопки на участке под названием "Великий курган Хаджилар", обнаружила уже вторые по счету монументальные врата, свидетельствующие о могуществе малоизвестного древнего царства.

Как пишет Archaeology News Network, открытие доказывает, что в древности на юго-западе современной Турции существовало мощное царство, которое управляло этим регионом.

Так называемый великий курган расположен в деревне Хаджилар. Впервые следы древнего народа были обнаружены в конце 1950-х годов британским археологом Джеймсом Меллартом. Он нашел уникальную керамику, после чего его раскопки продолжались еще восемь лет.

Тогда и были обнаружены руины древнего города, включая монументальные врата. И вот только сейчас археологи раскопали второй такой объект.

Сообщается, что найденные монументальные врата расположены примерно в 200 метрах от первых. Находка доказывает, что город был хорошо укреплен и обладал передовой по тем временам системой обороны.

Вторые врата имели огромные размеры. Их длина превышала 20 метров, а высота составляла пять метров. По обе стороны от врат были расположены казематы, размеры которых тоже были гигантскими.

"Думаю, в ближайшие годы мы найдем третьи и даже четвертые ворота в других частях города, - говорит руководитель раскопок, профессор кафедры археологии Стамбульского университета Гюльсун Умуртак. - Местная оборонительная система поражает. Толщина каменных стен здесь достигает 2,5 метра, что очень необычно для начала 3000-х годов до н.э. Да и построить столь монументальные врата всего в 200 метрах друг от друга тоже очень нелегко".

По ее словам, находки последних лет все больше доказывают, что в Хаджиларе в древности процветало могущественное царство. Кстати, вокруг великого кургана имеется большое количество курганов меньшего размера.

Ученые предполагают, что они могут скрывать под собой остатки боле мелких поселений, которые были административно и экономически зависимы от этого большого города.