Гостей Рима заставят платить за посещение туалетов в ресторанах и кафе

В области Лацио и входящем в нее городе Рим через несколько дней вступит в силу так называемый "закон о туалетах". Он ударит по карману туристов и позволит обогатиться владельцам питейных заведений.

Согласно закону впредь, чтобы "помыть руки" в кафе, пиццерии, ресторане или баре, теперь придется платить.

При этом, четких расценок в документе не прописано - сумму вправе будет определить сам владелец заведения. В люксовых ресторанах, к примеру, вход в уборную будет стоить от 10 евро. От "налога", тем не менее, будут освобождены инвалиды, несовершеннолетние и беременные.

Ожидается, что владельцы столичных ресторанов и кафе в совокупности будут зарабатывать за счет введения новых поборов несколько миллионов евро в год.