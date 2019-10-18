В Китае найдена 2000-летняя гробница с культурными реликвиями

Китайские археологи при проведении раскопок на востоке страны обнаружили целую коллекцию культурных реликвий, находившихся в гробнице возрастом около 2000 лет.

Как сообщает Archaeology News Network, находка была сделана в восточной китайской провинции Цзянсу. Гробница возрастом около 2000 лет находится в уезде Дунхай в городе Ляньюньган.

Ее обнаружили археологи из провинциального музея. Внутри усыпальницы находилось множество реликвий. Так, исследователи раскопали бронзовую статую, зеркало с рельефными изображениями животных, а также три железных меча.

Кроме того, были обнаружены десятки древних монет, Однако все они находятся в плохом состоянии. Исследование показало, что в гробнице была похоронена супружеская пара. Чета была погребена во времена правления династии Восточная Хань (25 - 220 гг. н. э.)

Культурные реликвии отправлены в музей для изучения. Сообщается, что это довольно редкие находки для данного региона. Они позволят лучше узнать о культурных традициях указанного периода времени.

Напомним, ранее китайские археологи при проведении раскопок в автономном районе Внутренняя Монголия обнаружили два крупных монументальных сооружения. Ученые считают, что это были дворцы, возведенные в период правления династии Ляо.