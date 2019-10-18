Москва рассмотрит запрос на агреман на Салливана

США пока не представили документов (запрос на агреман, то есть согласие) на нового посла в России Джона Салливана. Когда они поступят, их рассмотрят конструктивно, сообщили в Кремле.

"Пусть подают документы, рассмотрим самым конструктивным образом", - сказал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Напомним, что полномочия Джона Хантсмана завершились 3 октября. Президент США направил на рассмотрение Сената новую кандидатуру на должность посла в России - первого заместителя госсекретаря Джона Салливана.

Ранее Ушаков говорил, что лично не знаком с Салливаном, но отметил высокую должность, которую тот занимает. "Я что-то не помню, чтобы с первого замгоссекретаря назначали послом, даже в крупные страны. Я знаю, что послы иной раз возвращались на эту должность в Госдепе, но чтобы с такой должности послом - это, по-моему, достаточно редко", - оценил он в беседе с журналистами.