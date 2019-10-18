Федеральный закон от 16 октября 2019 г. N 339-ФЗ "О внесении изменений в статью 15 Федерального закона "О статусе военнослужащих"

Принят Государственной Думой 24 сентября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 9 октября 2019 года

Внести в пункт 15 статьи 15 Федерального закона от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 22, ст. 2331; 2002, N 19, ст. 1794; 2003, N 46, ст. 4437; 2004, N 30, ст. 3089; N 35, ст. 3607; 2006, N 19, ст. 2062, 2067; N 29, ст. 3122; 2007, N 50, ст. 6237; 2008, N 30, ст. 3616; N 49, ст. 5723; 2010, N 50, ст. 6600; 2011, N 51, ст. 7448; 2012, N 26, ст. 3443; 2013, N 27, ст. 3477; N 43, ст. 5447; N 44, ст. 5636, 5637; N 52, ст. 6970; 2014, N 23, ст. 2930; N 48, ст. 6641) следующие изменения:

1) в абзаце первом слова "военнослужащих, выделяются" заменить словами "военнослужащих (далее - участники накопительно-ипотечной системы), выделяются";

2) в абзаце втором слова "и членов их семей" исключить, слова "второго и третьего" заменить словами "второго, третьего и четвертого";

3) дополнить абзацем следующего содержания:

"В случаях, если участники накопительно-ипотечной системы являются членами семей военнослужащих или граждан, уволенных с военной службы, и совместно проживают с ними, указанные участники накопительно-ипотечной системы учитываются при признании этих военнослужащих или граждан нуждающимися в жилых помещениях.".

Президент Российской Федерации В. Путин