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18.10.2019 14:27

Посол Китая раскритиковал действия Турции в Сирии

Текст: Александр Саможнев

Военная операция Турции "Источник мира" на северо-востоке Сирии может оказать негативное влияние на все усилия международного сообщества по сирийскому урегулированию и борьбе с терроризмом, заявил на встрече с журналистами посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

"Мы против интервенции Турции в Сирии, все-таки это другая страна, это территория Сирии. Никто не имеет права, ссылаясь на так называемую угрозу курдов, совершить нападение на Сирию", - особо отметил дипломат.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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По словам Чжан Ханьхуэя, военные действия турецкой армии в Сирии могут нарушить баланс сил в регионе и похоронить все положительные результаты антитеррористических действий международного сообщества. Тем более что борьба с ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки "Исламское государство") практически завершена. Кроме того, такие интервенции приводят к гуманитарной катастрофе. Погибло много мирных людей, разрушены населенные пункты.

Руководитель китайского диппредставительства также указал, что вопросы сирийского урегулирования должны обсуждаться в рамках Совбеза ООН и все резолюции Совбеза ООН должны стопроцентно выполняться. "Борьба против терроризма - это задача всего мирового сообщества, а не одной страны. Нельзя, ссылаясь на необходимость удара по терроризму, вмешиваться в дела других стран или наносить удар по другой стране или провоцировать войну с другой страной, - подчеркнул Чжан Ханьхуэй.

Между тем стало известно о том, что Турция согласилась на 120 часов прекратить наступательные действия, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны. В свою очередь, Москва выступает за восстановление суверенитета и территориальной целостности САР, а также за контроль границы с Турцией сирийскими войсками.

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