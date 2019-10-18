Посол Китая в РФ назвал "хулиганством" невыдачу виз США российским дипломатам

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй назвал "хулиганством" отказ Вашингтона выдать визы некоторым российским представителям для участия в сессии Генассамблеи ООН, отвечая на вопрос "РГ" в ходе встречи с журналистами.

"Не выдали визу и мешают им нормально работать в ООН. Конечно, это хулиганство. Нельзя так нахально, потому что ООН - это международная организация", - комментировал ситуацию дипломат на отличном русском языке.

Чжан Ханьхуэй отметил также, что этот факт "вызывает удивление, так как США не должны так поступать". Американская сторона обязана гарантировать бесперебойный доступ и вход в штаб-квартиру ООН. Он выразил надежду, что "в будущем таких инцидентов не будет".

Международная ситуация в последнее время серьезно осложнилась, указал далее Чжан Ханьхуэй. По его словам, "великие страны Россия и Китай выступают в Совбезе ООН за поддержание мира и сохранение международной безопасности". При этом российские и китайские представители работают в Совбезе "как одна команда". Отмечается также слаженная работа МИД России и Китая, которые проводят консультации почти каждый месяц. Кроме того, проводится обстоятельный обмен мнениями по региональным вопросам на уровне заместителей глав МИД двух стран и руководителей департаментов.