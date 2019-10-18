Российские пранкеры Лексус и Вован разыграли губернатора Аляски Майка Данливи, позвонив ему от лица бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и бывшего посла Украины в США Валерия Чалого и предупредив о том, что РФ якобы собирается аннексировать Аляску.

Запись разговора пранкеры выложили на свой Youtube-канале. В беседе с губернатором они уверяли его в том, что Россия хочет провести "фейковый" референдум о независимости Аляски, а по его итогам начать процедуру включения территории в состав РФ. При этом Лексус и Вован отметили, что к подобной кампании Москвы уже присоединился популярный репер 50 Cent, который исполняет песни с требованием отдать Аляску России, потому что их объединяют "баня, водка, гармонь и лосось".

Пранкеры также настаивали на том, что "опасного" российского певца Николая Расторгуева нужно внести в санкционные списки США, задержать и допросить​​​ (здесь губернатор попросил повторить имя, чтобы записать), а Ксения Собчак, которую они назвали родственницей российского лидера Владимира Путина, собирается посетить Аляску, чтобы устроить там провокации.

Данливи пообещал передать всю полученную информацию в Вашингтон.

Сам разговор пранкеров с губернатором состоялся несколько месяцев назад, но был обнародован только в пятницу.