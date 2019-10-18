Три человека пострадали в результате аварии в новой Москве

На территории новой Москвы в районе деревни Ларево в результате аварии с участием нескольких машин пострадали три человека. Для их спасения вылетел санитарный вертолет Московского авиационного центра. Об этом сообщает департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Как рассказали в пресс-службе, авария произошла недалеко от дома 49. Три человека оказались заблокированы в машине.

После деблокировки пострадавших спасателями с места ДТП санитарным вертолетом был эвакуирован один мужчина с различными травмами в лечебное учреждение Москвы. До больницы его сопровождает авиамедицинская бригада, поддерживая и контролируя состояние пострадавшего.