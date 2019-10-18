В Костроме поймали бутлегеров с семью тоннами поддельного алкоголя

Полиция в Костроме накрыла подпольный склад с оптовыми партиями поддельного алкоголя элитных марок общей стоимостью около двух миллионов рублей.

В Костроме пресекли крупный канал поставки алкогольных фальсификатов. По данным полиции, подпольный бизнес по торговле немаркированным спиртным организовали два местных жителя 1973 и 1977 годов рождения. В ходе спецоперации "Алкоголь" полицейские при силовой поддержке Росгвардии задержали злоумышленников с поличным при разгрузке оптовой партии на складе.

- В результате проведенных следственных действий из незаконного оборота сотрудники полиции изъяли более семи тысяч литров алкогольной продукции с поддельными акцизными марками, без сопроводительных документов. Минимальная рыночная стоимость партии превысила 1,8 миллиона рублей, - пояснили в региональном УМВД.

Как уточнили в полиции, на подпольном складе бутлегеров находился спирт, расфасованный в пятилитровые бутылки, а также упакованные в стеклянную тару различные сорта водки, коньяка и рома.

Следствие полагает, что сбыт подпольного алкоголя бутлегеры наладили среди местных проверенных заказчиков. При этом закупки товара происходили за пределами региона.

Ради конспирации бутлегеры постоянно меняли место дислокации. Склады под размещение фальсифицированного алкоголя подпольные бизнесмены арендовали в разных районах областного центра, а все расчеты проводились исключительно наличными деньгами.

Изъятое спиртное направлено на экспертизу. По ее итогам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.5 ст.171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, совершенные в крупном размере).

Санкция статьи предусматривает до трех лет заключения со штрафом до 120 тысяч рублей.