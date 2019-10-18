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18.10.2019 13:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Костроме поймали бутлегеров с семью тоннами поддельного алкоголя

Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Фото: УМВД по Костромской области Фото: УМВД по Костромской области
Фото: УМВД по Костромской области

Полиция в Костроме накрыла подпольный склад с оптовыми партиями поддельного алкоголя элитных марок общей стоимостью около двух миллионов рублей.

Фото: iStock
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В Костроме пресекли крупный канал поставки алкогольных фальсификатов. По данным полиции, подпольный бизнес по торговле немаркированным спиртным организовали два местных жителя 1973 и 1977 годов рождения. В ходе спецоперации "Алкоголь" полицейские при силовой поддержке Росгвардии задержали злоумышленников с поличным при разгрузке оптовой партии на складе.

- В результате проведенных следственных действий из незаконного оборота сотрудники полиции изъяли более семи тысяч литров алкогольной продукции с поддельными акцизными марками, без сопроводительных документов. Минимальная рыночная стоимость партии превысила 1,8 миллиона рублей, - пояснили в региональном УМВД.

Как уточнили в полиции, на подпольном складе бутлегеров находился спирт, расфасованный в пятилитровые бутылки, а также упакованные в стеклянную тару различные сорта водки, коньяка и рома.

Следствие полагает, что сбыт подпольного алкоголя бутлегеры наладили среди местных проверенных заказчиков. При этом закупки товара происходили за пределами региона.

Фото: iStock
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Ради конспирации бутлегеры постоянно меняли место дислокации. Склады под размещение фальсифицированного алкоголя подпольные бизнесмены арендовали в разных районах областного центра, а все расчеты проводились исключительно наличными деньгами.

Изъятое спиртное направлено на экспертизу. По ее итогам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.5 ст.171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, совершенные в крупном размере).

Санкция статьи предусматривает до трех лет заключения со штрафом до 120 тысяч рублей.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область Кострома
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