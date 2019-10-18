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18.10.2019 10:33
Проект: В регионах

Компания из Хэйлунцзяна получила лицензию на разборку самолетов

Компания по техническому обслуживанию самолетов "Чжунлун Оуфэй" получила квалификационную лицензию на техобслуживание для разработки самолетов, выданную Администрацией гражданской авиации Китая. Она стала первым в КНР предприятием, имеющим такое разрешение.
Фото: partnery.cn Фото: partnery.cn
Фото: partnery.cn
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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"Чжунлун Оуфэй" расположена на базе по рециркуляционному (с применением уже использованных частей) производству самолетов "Чжунлун" в зоне авиационной экономики города Харбина. Компания по финансовому лизингу "Чжунфэй" проинвестировала и построила в 2015 году в поселке Тайпин харбинского района Даоли первую в Азии крупномасштабную базу по рециркуляционному производству воздушных судов. Ее резидентами стали компании по разборке самолетов "Чжунлун" и по техобслуживанию самолетов "Чжунлун Оуфэй".

С июня 2018 года - с момента начала работы - "Чжунлун" демонтировала семь самолетов, в том числе два Boeing B737NG и пять Airbus A320.

Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Провинция Хэйлунцзян
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