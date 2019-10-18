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18.10.2019 09:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прокуратура выяснила причины пожара на плавбазе "Петр Житников"

Текст: Ольга Журман

Дальневосточная транспортная прокуратура считает несоблюдение требований пожарной безопасности причиной возгорания тарных материалов в консервном цехе плавзавода "Петр Житников". Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

В ходе проверки исполнения законодательства, регламентирующего вопросы безопасности на водном транспорте, специалисты Дальневосточной транспортной прокуратуры особое внимание уделили полноте и эффективности государственного контроля в данной сфере.

На плавбазе в Охотском море потушили пожар

В связи с несоблюдением требований пожарной безопасности, безопасности мореплавания при первоначальном оповещении капитаном судна уполномоченных органов Приморский транспортный прокурор внес представление судовладельцу - генеральному директору АО ХК "Дальморепродукт". В отношении капитана-директора плавзавода "Петр Житников" возбуждено дело об административном правонарушении по статье 11.16 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности на морском транспорте).

Выявлены также недостатки в работе служб капитанов морских портов Находка и Владивосток ФГБУ "Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики". Капитаны получили представления, внесенные Находкинским и Приморским транспортными прокурорами.

В связи с ненадлежащим госконтролем со стороны глав Сахалино-Курильского и Приморского территориальных управлений Росрыболовства внесено представление и им.

При этом нарушений при проведении спасательной операции не выявлено.

Справка "РГ"

Возгорание тарных материалов на плавбазе "Петр Житников" (порт приписки - Владивосток) произошло 23 сентября в акватории Тихого океана на расстоянии около 40 миль от острова Итуруп. Был эвакуирован 361 человек. Жертв нет. Разлив нефтепродуктов не допущен.

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