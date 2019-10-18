В Магадане двое мужчин избили редактора местного СМИ

Два жителя Магадана 27 и 19 лет подкараулили в подъезде дома главного редактора местного независимого информагентства, несколько раз ударили его и велели впредь думать, о чем он будет писать в своем СМИ.

Как рассказал пострадавший коллегам из РИА Новости, неизвестно, что не понравилось нападавшим в его публикациях.

Журналист обратился с заявлением в полицию. Правоохранители быстро установили личности злоумышленников. Ранее перед судом они не представали. Теперь же стали фигурантами уголовного дела о побоях (статья 116 УК РФ), которое возбудили дознаватели городского отдела внутренних дел. Им грозит до двух лет лишения свободы.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что свою вину молодые люди признали.