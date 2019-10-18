На Вятке осужден глава кооператива за хищение 70 млн рублей

В Кировской области осужден председатель кредитного потребительского кооператива за хищение более 70 миллионов рублей вкладчиков и банка, сообщили "РГ" в пятницу в прокуратуре региона.

Как установило следствие, а потом и суд, в 2008 году он организовал в Котельчском районе сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив "Кредитный Ресурс", а затем уговорил 87 своих земляков вложить в него деньги, пообещав вернуть их с процентами.

Деньги он намеревался, по его словам, пустить в бизнес. Но "бизнес" обернулся тем, что мужчина фактически создал типичную финансовую пирамиду, где деньги с процентами выплачивались старым вкладчикам за счет новых.

Таким образом, до 2016 года всего люди вложили в кооператив около 135 миллионов рублей. Но, в конце концов, пирамида рухнула, и 70 миллионов рублей исчезли.

Помимо этого, мужчина в ноябре 2013 года получил в одном из банков кредит на 6,5 миллионов рублей, предоставив о себе недостоверные сведения. Эти деньги он финансовому учреждению также не вернул.

В отношении 51-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 и 159.1 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере и мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере"). Котельничский районный суд признал его виновным и по совокупности содеянного приговорил к шести с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Данный приговор оставила в силе и коллегия по уголовным делам Кировского областного суда.