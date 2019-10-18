В Красноярском крае мэра лишили прав за пьяную езду

В Красноярском крае суд оштрафовал главу Лесосибирска Андрея Хохрякова на 30 тысяч рублей и лишил его водительских прав на полтора года. Основанием для наказания стала езда в пьяном виде, пишет "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Как следует из материалов суда, 21 июня Хохряков был остановлен сотрудниками ДПС на трассе Красноярск-Енисейск. Чтобы заставить чиновника притормозить, полицейским пришлось включить проблесковые маяки и сирену. При общении у сотрудников ГИБДД возникло подозрение, что водитель пьян.

Глава Лесосибирска был доставлен в отдел полиции, но от медицинского освидетельствования отказался, согласившись пройти его лишь в медучреждении. Врачи подтвердили нетрезвое состояние автомобилиста.

Помимо штрафа и лишения прав, суд обязал чиновника оплатить хранение его автомобиля на штрафстоянке.

Андрей Хохряков руководит Лесосибирском с 2015 года.