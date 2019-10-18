МВД разоблачило фейк о "нападении Джокера" на школу в Дагестане

В Дагестане пресс-служба республиканского МВД прокомментировала широко растиражированную новость о нападении мужчины в маске Джокера с ножом и топором на школу. Однако в реальности все оказалось гораздо прозаичнее.

"Насмотревшись гениального кино, мужчина взял в руки нож и топор и отправился к детям". Ложь. Он, по его же признанию, не видел фильма и знать о персонаже не знает, не нож, а молоток, и не "взял", а не выпустил из рук, поскольку слесарил на участке", - говорится в официальном Instagram регионального МВД.

В погоне за сенсациями авторы фейка "приукрасили" текст и обычная информация мгновенно превратилась в шокирующую новость.

"А по факту, самый обычный парень, семьянин и работяга, без всякого злого умысла, в чем был... с чем был, с тем и пошел. Подошел и попросил сделать музыку потише, только и всего", - говорится в сообщении.

Юристы не исключают возможности, что нечаянно прославившийся дагестанский слесарь может подать в суд на СМИ за клевету.