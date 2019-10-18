Школы атаковали мошенники, выманивающие деньги за призовые поездки

В школы с музыкальным уклоном стали обращаться мошенники, которые представляются организаторами конкурса "Живая классика" и предлагают ученикам заплатить за поездки в детские лагеря. Об этом на своей странице в Facebook сообщила учредитель конкурса и президент фонда "Живая классика" Марина Смирнова.

Схема следующая. Неизвестный мужчина обзванивает школы и сообщает педагогам, что есть свободные путевки в детские лагеря "Орленок" и "Океан". Их должны были вручить победителям конкурса, но те якобы отказались от поездки.

Соответственно, путевка достается той школе, куда звонит неизвестный. Педагоги передают звонящему координаты родителей, дети которых могут поехать. Мамы и папы выясняют все условия. Выясняется, что сама путевка бесплатная, но нужно только оплатить дорогу. Сумму называют небольшую, объясняя это тем, что детей перевозят группой, так дешевле.

Родители переводят 3-6 тысяч рублей на карточку неизвестного и тот больше не выходит на связь. Расстроенные мамы и папы обращаются в оргкомитет конкурса и лишь тогда выясняется, что никаких путевок для школы не было.

Марина Смирнова призналась, что ранее оргкомитет конкурса неоднократно предупреждал родителей юных музыкантов в социальных сетях. Учредители конкурса намерены добиваться привлечения неизвестных, которые обманывают родителей школьников по всей стране, к уголовной ответственности.