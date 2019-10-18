В Петербурге у сотрудницы детского сада обнаружили туберкулез

Дети и персонал детского сада в Центральном районе Петербурга в течение полугода будут находится под наблюдением врачей. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского Управления Роспотребнадзора, причина такого повышенного внимания - выявление открытой формы туберкулеза у одной из сотрудниц.

- У сотрудницы детского сада в Центральном районе Санкт-Петербурга зарегистрирована открытая форма туберкулеза, - рассказали в управлении. - Все наши сотрудники выехали на место, проведена дезинфекция, осмотр сотрудников и детей. Их будут проверять в течение полугода.

К настоящему моменту случаев заражения не выявлено, поэтому детское учреждение решили на карантин не закрывать.